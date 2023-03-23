Çorum'un ev sahipliğinde gerçekleşen yarı final play-off müsabakalarının ardından gözler final müsabakalarına çevrilmişti. 8 takımın 2 grupta tek devreli lig statüsüne göre mücadele ettiği Play-Off finalinde ikinci gün maçları sonunda 2.Grup'ta Kuzuoğlu Fındıklı Gençlikspor ve Adana Gündoğdu Vakfı son maçlar öncesi 1.Lig'e yükselen ilk iki takım olmuştu. 1.Grup'ta ise 1.Lig'e yükselen diğer 2 takım ise belli oldu. Atatürk Spor Salonu'nda oynanan maçlarda İzmir temsilcisi Arkasspor Gebze Belediyespor'u 3-0, Fenerbahçe ise Ziraat Bankkart'ı 3-1 yenerek 1.Lig'e adını yazdırmayı başardı.

KUPALAR VERİLDİ

Atatürk Spor Salonu'nda oynanan 1.Grup son maçın ardından kupa töreni düzenlendi. Törene, TVF Asbaşkanı Ahmet Göksu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, Çorum Belediyesi Spor Hizmetleri Müdürü Nadir Solak, Voleybol İl Temsilcisi Mahmut Uysal, sporcu aileleri, antrenörler, kulüp yetkilileri ve sporcular katıldı. 1.Grup'ta 8 puanla lider olan Arkasspor'a ve 7 puanla ikinci olarak 1.Lig'e yükselen Fenerbahçe takımlarına kupaları verildi.



(Rıfat KARA)

