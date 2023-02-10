Çorum’un sosyal ve yardımsever kişiliklerinden olan Fikriye Özücan’ın cenazesi dün saat 12.00’de Çorum Özel Hastanesi’nden alınarak Akşemsettin Camii’ne getirildi, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verildi.

Fikriye Özücan’ın cenaze namazına, akrabası olan TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal ve Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Mehmet Yolyapar ile sanayici ve iş insanlarından kalabalık bir cemaat katıldı.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Ömür SOYTEMİZ)

