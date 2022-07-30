Kayaağzı Aşağı ve Yukarı Örenseki Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Mustafa Turan’ın küçük oğlu Emre, hayatını Fevkiye Aydın ile birleştirdi.
Sevgi-Sıtkı Aydın’ın kızları Fevkiye ile Gülay-Mustafa Turan’ın polis memuru oğulları Emre Turan’ın düğünleri Yıldızpark’ta, kına gecesi ise Samsun/Bafra’da gerçekleştirildi.
Davetliler genç çifte ömür boyu mutluluk dileklerini iletirken, Aydın ve Turan ailelerini de tebrik ettiler.
ÇORUM HABER, Aydın ve Turan ailelerini kutlar, genç çifte ömür boyu mutluluklar diler. (Haber Merkezi)