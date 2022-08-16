Arastada esnafla çay içen Özdağ, burada da açıklamalarda bulunarak Türkiye’nin parlamenter sisteme mutlaka dönmesi gerektiğini belirtti.

“TÜRKİYE’DE TEK ADAM REJİMİ, SULTANLIK REJİMİ”

Özdağ, tek adam rejiminin ‘Sultanlık’ rejimi olduğunu ifade ederek, “Osmanlı’da sultanlığın bile kuralları vardı. Kanuni Sultan Süleyman, kendi koyduğu kanunlara bağlıydı. Oysa Erdoğan, mevcut kuralları tanımıyor, mevcut Anayasa’yı askıya alıyor” diyerek, parlamenter demokrasiye dönülmesi gerektiğini belirtti.

Siyaset biliminde bugünkü rejimin karşılığının ‘sultanizim’ olduğunu kaydeden Özdağ, “Ama sultan rejimlerinde bile kurallar vardır bu ondan da kötü. Onun için bu sistemin devam etmesi mümkün değil. Zaten devlet o kadar kötü yönetiliyor ki, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yüz tane çıkartıldıysa, bunun 30 tanesi çıkartılan bir kararnameyi düzeltmek için çıkartılıyor” dedi.

“OLMAYAN ÜNİVERSİTEYE REKTÖR ATADILAR”

Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, şunları söyledi:

“Olmayan üniversiteye rektör atadı bu ülke, yani ülkede hangi üniversitenin olduğundan haberdar değiller saraydakiler. Bunu Limitet Şirket bile yapmaz. Müsteşarlık gibi çok akıllıca bir kurumu vardı Türk Devleti’nin, siyasal bir makamdı, o bürokrasinin içinden gelirdi o bürokrasiyi de tanırdı iktidarla bürokrasi arasında bağ kurardı. Onu kaldırdılar, yerine bakan yardımcılığı diye bir makam getirdiler. Evlere şenlik İsmail Çatak gibi adamlar İçişleri Bakanlığı’nda Bakan Yardımcısı oluyor. Ondan sonra adam Parlamento’nun üyesine Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin üyesine bir siyasi partinin genel başkanına küfrediyor.”

“FETRET DEVRİ GİBİ ÜLKE ADIM ADIM İŞGAL EDİLİYOR”

“Bu sistem devam etmez kaldırılacak. Ve Türk tarihine bu dönem, bir yüz karası dönem olarak geçecek, ‘Fetret Devri gibi’. Düşünebiliyor musunuz bir ülke işgal ediliyor. Adım adım şehirleri işgal ediliyor. 13 milyon sığınmacıyı almışlar içeriye kaçağı almışlar içeriye kendi ülkelerinde hangi suçtan arandıkları belli değil.” (Tugay GÖKTÜRK)

