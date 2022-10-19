İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve 15 Temmuz gazisi Çorumlu hemşehrimiz Turgut Aslan ile Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’nde (GAMER) basın açıklamada bulundu. Önceki gün sabah saatlerinde FETÖ’ye yönelik 61 ilde eşzamanlı operasyon gerçekleştirildiğini söyleyen Bakan Soylu, bu operasyonlar çerçevesinde haklarında gözaltı kararı bulunan 704 kişiden 543 kişinin gözaltına alındığını söyledi.

FETÖ’nün finans transferine yönelik gerçekleştirilen operasyon hakkında bilgilendirmelerde bulunan Bakan Soylu, “Örgütün yurt dışına firar etmiş üst düzey mahrem sorumluları tarafından verilen talimatlar doğrultusunda örgütten kopmaları engelleme, örgütü canlı tutma, mahrem birimlerin ve finansal faaliyetlerinin yeniden yapılandırılması ve faaliyetlerinin örgütün yurt içindeki üyeleri tarafından uygulanmaya devam edilmesi konusundaki yapılan tespitler üzerine gerçekleştirilen bir operasyondur. FETÖ’nün güncel yapılanmasında görev alan düzenli ve örgütsel talimatlara harfiyen uyan örgüt mensuplarına düzenli ve sistematik olarak para transferinde bulunulduğu anlaşılmıştır.

8 AYLIK ÇALIŞMA

Yaklaşık 8 ay boyunca gerek kargo gerek bankamatik üzerinden ve birbirlerini tanımayan insanlar üzerinden gerçekleştirilen bu para transferi tamamen yurt dışı kaynaklıdır. Burada MASAK Başkanlığının hakikaten operasyondaki büyük bir katkısı, emniyet birimlerinin her birinin ayrı ayrı ortaya koyduğu başarılı takip ve operasyonel anlayış sonucunda sistematik ve düzenli para aktarımı tespit edilmiştir. Yaklaşık 3 ila 6 bin lira civarında. Bu örgüt mensuplarına yurt dışındaki örgüt yöneticileri tarafından Türkiye’deki örgütün ayakta tutulabilmesi ve örgütün finansal yapısının devam ettirilebilmesi için aktarılan bir sistemdir. Deşifre edilen finans aktarım yöntemleri arasında kartsız işlem, kargo içerisine gizleyerek veya fiziki buluşma ile bu sağlanıyordu. Toplam bu operasyon çerçevesinde 704 gözaltı talimatı alındı. Şu ana kadar bu talimatlardan 543 gözaltı talimatı gerçekleştirildi” ifadelerini kullandı.

61 İLDE OPERASYON

Operasyonun aslında sabah saatlerinde gerçekleştirildiği ancak duyurmak için beklenildiğini söyleyen Soylu, “Çünkü bir şafak baskını yapılmadı. Sebebi çok gizlilik içerisinde ilerletilen bir soruşturma. Bizim teknik cihazlarına özellikle telefonlarına ihtiyacımız vardı. Şu ana kadar da birçoğunu sağlayabildik. Gazi Turgut Aslan Operasyonu 81 il Cumhuriyet Başsavcılığının vermiş olduğu izinle 59 ilde eşzamanlı olarak icra edilmiştir. Operasyonla ilgili diğer ayrıntılar EGM tarafından paylaşılacaktır. Şuana kadar ele geçirilen bir para miktarı var ama buradaki para miktarından ziyade 8 aylık izlemelerimizde daha yüksek para miktarının nasıl transfer edildiğini takip ettik. Bu para miktarından ziyade buradaki yöntem yolun deşifre edilmesi ve FETÖ’nün güncel yapılanması, yeni eleman temini ve finans kaynaklarının deşifresine yönelik atılan adım” ifadelerini kullandı.

ÖRGÜT MENSUPLARINA ÜÇ YÖNTEMLE PARA TRANFERİ

Operasyonda FETÖ'nün güncel yapılanmasında görev alan mensuplarına düzenli olarak gerçekleştirdiği para transferinin deşifre edildiği bildirildi.

Örgütün, mensuplarına para ulaştırmak için 3 yöntem izlediği belirlendi. Birinci yöntemin kartsız işlem olarak yapıldığı anlaşılırken, işlem sırasında gönderici hanesine alıcının bilgileri yazılıyor. Bu sayede sanki alıcı kendi kendine para yatırmış gibi gösteriliyor. İkinci yöntem olarak kargoyla yapılan gönderilerde örgütle iltisaklı olmayan kişilerin kimlik ve telefon numarası bilgileri kullanılıyor. Para tekstil, oyuncak, gıda veya ders kitaplarının içerisine saklanıyor. Diğer bir yöntem ise fiziki olarak buluşma yapılıyor ve bu yöntem örgütün tecrübeli mahrem sorumluları tarafından uygulanıyor. İnternet tabanlı haberleşme programları üzerinden kararlaştırılan yer ve zaman dilimi içerisinde ve tercihen cami, AVM ve çocuk parkı gibi kamusal alanlarda mümkün olan en kısa süre içerisinde elden teslim yöntemi uygulanıyor.



(İHA)