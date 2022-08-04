Zafer Partisi Çorum İl Başkanı Bedii Onan, KPSS ile ilgili iddiaların vahim olduğunu belirterek, olayın ciddiyetle araştırılması gerektiğini söyledi.

“Yeni FETÖ oluşumlarına fırsat verilmemelidir” diyen Zafer Partisi İl Başkanı Bedii Onan, KPSS sonrasında ortaya çıkan şaibeli durum hakkında yazılı açıklamada bulundu.

Geçtiğimiz haftasonu yapılan KPSS’nin genel yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri oturumu ile ilgili olarak yine sınav sorularının sızdırılması ile ilgili iddiaların gündeme geldiğini hatırlatan Bedii Onan, sosyal medya ve bir takım siyasilerin açıklamalarına göre sınav sorularının bir yayınevinin deneme sınavlarında hazırlanıp, sorulan soruların şıklarına kadar aynı olduğuna dair bilgilerin ortaya atıldığını, iddiaya göre soru kitapçığında var olan 20 sorunun KPSS’de de aynı olduğuna dair açıklamaların ülke gündemine yerleştiğini dile getirdi.

Ortaya çıkan durum sonrasında sosyal medya platformlarında YÖK ve ÖSYM Başkanı’nın istifaya davet edildiğini, arkasından ÖSYM Başkanı’nın görevden alınarak Devlet Denetleme Kurulu’na iddiaları araştırması talimatı verildiğini de hatırlatan Onan konuyla ilgili yazılı açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

“VATANDAŞIN ENDİŞELERİ

BİR AN ÖNCE GİDERİLMELİ”

Kamuoyunda yer alan bilgiler ve TV ekranlarında var olan görüntülere göre, bir yayınevinin soru kitapçığındaki 20 sorunun 20’si de ÖSYM nin sınavda sorduğu soruların aynısı çıktı. Burada çok garip gelen ve değil milyonda, milyarda dahi benzeşmeyecek bir tesadüf ile soruların yazım şekli ve cevap seçeneklerinin aynı olması nasıl mümkün olabilir? İzahı çok zor bir durum yaşanmıştır.

Bir yayınevinin ticari amaç ile hazırladığı 20 sorunun tamamının ÖSYM nin yaptığı ve güvenilir bilinen bir sınavda aynı şekilde kitapçıklarda yer alması büyük kuşku uyandırmış, geçmişte yaşanılan soruların çalınması, sızdırılması ve belli bir kesime mensup bireylere verildiği dönemleri hatırlatmıştır.

Bu yaşananların gündeme yerleşmesi, sınava iş sahibi olmak beklentisi ile giren tüm yurttaşlarımızın haklarının korunması ortak kaygı haline gelmiştir. Bu endişenin ortadan kaldırılması için hızlı bir şekilde vatandaşlarımızın endişelerinin ortadan kaldırılması ve ilgili kurumlara güvenin tesisi edilmesi için hukuki ve idari işlemlerin biran önce başlatılacağını umut ediyoruz. ÖSYM, soru kitapçığının benzeşmesi konusunda şaibeli durumdan aklanmalıdır.

MEB, YÖK de şaibeli durumdan çıkılması için gerekenleri titizlikle ve halka açık şekilde yapmalıdır. Yayınevi bu soruları nasıl hazırladı ve ÖSYM'nin sınavı ile bahsi geçen sorular nasıl örtüştü? Soruların sızdırılması veya bir kesime verilmesi ile ilgili bir durum varsa, sorular kime veya hangi, kesime verildi? KPSS sınav sonuçlarında yüksek puan alanların vicdanları sızlatarak emeklerinin hiçe sayılarak mülakatta elendiğini biliyoruz.

Bu duruma rağmen, geçmişte yaşananların hala zihinlerdeki yerini koruduğu bilindiği halde tedbirli olunmayıp KPSS’de yeni şaibelerin ortaya çıkması görev ve atamalarda liyakat kavramının olmadığının tezahürüdür. Sınav evrakları incelenmeli ve yüksek puan alanların durumu takip edilmelidir.

“SINAV YENİLENSİN”

İnanmak istemiyoruz ama KPSS 2022 sınav sorularının bir dershane grubuna daha önceden servis edildiği iddiaları vahimdir ve emeklerin hiçe sayıldığını göstermektedir. Milyonlarca iş kaygısı ile sınava hazırlanan vatandaşımızın çalışmaları ve gayretleri, kolay yoldan kamu personeli olmak isteyenlerin inisiyatifine bırakılmamalıdır. KPSS sınav sorularını kim veya kimler hazırlamıştır? Bu ekiplerin harici kesimler ile ilişkileri de unutulmamalıdır.

ÖSYM’den klasik savunma açıklaması yapılmış ve sınavın güvenli bir şekilde tamamlandığı ifade edilmiştir. Ancak bu açıklama sınava giren vatandaşlarımızı ve toplumun büyük çoğunluğunu ikna etmemiştir. Bu sebeple milyonlarca vatandaşımızın iş edinmek maksadı ile girdiği kamu personeli seçme sınavının güvenilirliği zedelenmiştir. Sınav ilk fırsatta yenilenmelidir.

Geçmişte sınav sorularını çalan ve yandaşlarına dağıtan FETÖ gitmiş, lakin soru işareti ile ifade ettiğimiz yeni FETÖ’ler ortaya mı çıkmıştır? Yeni Fetölerin oluşmasına göz yumulmamalı ve oluşmasına müsaade edilmemelidir. Kul hakkı çok önemli bir kavramdır. İnsanların kurumlara olan güveni yeniden tesisi edilmeli ve kurumlar görevlerini vatandaşlarımızın güven duyacağı şekilde ifa etmelidir.

Peygamber Efendimizin veda haccında ifade ettiği dört husustan biri de “Hırsızlık yapmayın” tavsiyesidir. Son cümle olarak adalet yerine gelmelidir. Adaletin olmadığı yerde zulüm vardır.”

(Volkan SINAYUÇ)