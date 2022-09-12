ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Fethiye Belediyesi'nin hüküm ve tasarrufu altında bulunan Foça Mahallesi'ndeki 10 adet dükkan, toplu olarak tek bir ihale yapılmak suretiyle, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35. maddesine göre kapalı teklifle 10 yıl süre ile kiraya verilecek.

İhale 20 Eylül 2022 tarihinde Fethiye Belediyesi Meclis Salonunda Encümen huzurunda yapılacak. İhale şartnamesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden 1.000 TL karşılığında temin edilebilir ve ücretsiz görülebilir. Kiralanan taşınmazın aylık muhammen bedeli 50 bin TL+KDV'dir.

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