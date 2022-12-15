1957 yılında yayınlanmış “Dilara” isimli bir şiir kitabı bulunan ve şiirleri yer yer ÇORUM HABER’de yayınlanan Hayri Ucar, Çorum’un geçmişinde izi olan kültür insanlarından biriydi.

Adalet Ucar’ın eşi, Gülhan Yıldırım, Ferdan Ucar, Feral Büğdüz ve Seval Ebil’in babaları, Vergi Dairesi’nin emekli şeflerinden Hikmet Ucar’ın ağabeyi, Mehmet Yıldırım, Mahmut Bügdüz ve Murat Ebil'in kayınpederleri olan Hayri Ucar’ın cenazesi, yarın Ulucami’de Cuma namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.

Hayri Ucar’ın 1957’de çıkan “Dilara” isimli şiir kitabındaki fotoğrafı…