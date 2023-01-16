ASKF Başkanı Ferhat Arıcı’nın yaptığı yazılı açıklama şöyle:

KARARLIYIZ

“Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu olarak, kulüp başkanları, antrenörler, hakemler, taban birlikleri, spor basını, sporcu gençlerimiz, resmi kurum ve kuruluşlar, sponsor firmalar vb. tüm paydaşlarımızla birlikte Çorum’u bir spor kenti yapma kararlılığı ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

AMATÖR SPOR KULÜPLERİNİN SORUMLULUĞU ÇOK BÜYÜK

Bu kararlılık içerisinde, kısa vadede gerçekleşmesini arzu ettiğimiz hususların başında da şehrimizi profesyonel düzeyde temsil eden ve şampiyonluğa oynayan takımımız Çorum FK kadrosunda ve yeşil sahalarda bizim memleketimizde, altyapılarda yetişmiş sporcuların olması gelmektedir.

Bugün şayet bu düzeyde sporcu çıkaramamışsak, burada en büyük sorumluluğun amatör spor kulüplerimize düştüğünü söylememiz gerekiyor. Bu konuda neleri yapmamız gerekiyorsa, neleri geliştirmemiz gerekiyorsa, bunun için elbirliği yapmak ve eksiklerimizi gidermek ve amatör spor kulüplerimizi hem zihinsel açıdan, hem de mali açıdan geliştirmek zorundayız.

DAHA KÖKLÜ ÇÖZÜM YOLLARI ARAMALIYIZ

ASKF olarak, kısa sürede uygulamaya geçirdiğimiz projelerimizle (Halk Eğitimi Merkezleri üzerinden antrenör çalıştırma imkanı, ulaşım sorununun çözümü, yeterli spor malzemesi desteği, bilimsel çalışmaya yönelik yönlendirme, sporcu risk analizlerinin yapılması vb.) amatör spor kulüplerimizin çalışma imkanlarını önemli ölçüde rahatlattık, fakat bunun yeterli olmadığını, kulüplerimiz için ve aslında Çorum amatör sporu için daha köklü çözümler üretmenin yollarını aramamız gerektiğini söylemeliyiz.

Bu çerçevede, kulüplerimizin mali yapısını daha iyi konuma getirmek, tesislerimizi çoğaltmak, altyapı çalışmalarına ciddi şekilde ağırlık vermek için spora ilgi duyan, sporu seven, sporun önemine inanmış herkesi hedeflerimizi birlikte gerçekleştirmek için dayanışmaya davet ediyoruz.

SPORLA TINŞMAMIŞ GENCİMİZ KALMASIN

Çorum’u bir spor kenti yapma vizyonu kapsamında sporla tanışmamış hiçbir gencimizin kalmaması, altyapılardan gelerek milli düzeyde bizleri temsil edecek gençlerimizin yetişmesi için gelin, el birliği, iş birliği yapalım.

Bizler Çorum ASKF olarak bu çağrımıza duyarlı olan herkesin arasında bir köprü vazifesi görmeye ve tüm imkânlarımızı seferber etmeye hazır olduğumuzu kamuoyuna saygılarımızla bildiririz.”

(Hüseyin AŞKIN)

