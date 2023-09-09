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2022 YKS’de üstün başarılar elde eden okul, 2023 yılında da başarısını daha ileriye taşıyarak mezun olan öğrencilerinin hayal ettiği üniversitelere ve bölümlere girmelerini sağladı.

Başarılı okulla ilgili Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Mezunların genel tercihi tıp fakültesinden yana olurken yine ülkenin gözde üniversitelerinin mühendislik, diş hekimliği ve eczacılık gibi bölümler de tercihler arasında yer aldı.

Son 6 yılın en yüksek yerleşme oranına sahip olan 2023 YKS sınavlarında bazı öğrenciler ise yüksek puanlar almalarına rağmen hayal ettikleri üniversitelere yerleşebilmek adına bir yıl daha hazırlanmak için tercihte bulunmadılar. 2023 YKS sınavı sonunda okulun önceki yıl mezunlarından da birçok öğrenci çalışmalarının karşılığında hayal ettikleri bölüme yerleştiler. Okulun mezunlarından her yıl üniversite yerleşenlerin durumları okulun WEB sitesinde ‘başarılarımız’ bölümünde yayınlanmaktadır.

Ayrıca akademik çalışmaların yanında 2022 yılı Teknofest Türkiye 2’ncisi de olan okulda bilim, kültür-sanat, spor, sosyal sorumluluk projeleri, erasmus ve e-twinning projeleri ile de öğrencilerinin 21. yüzyıl becerilerine sahip bireyler olarak yetişebilmeleri için olanaklar sağlanmaktadır.

Güçlü kadrosu ile 2023-2024 eğitim öğretim yılına hazırlıklarını tamamlayan okula bu yıl da merkezi yerleştirme puanı ile 120 öğrenci yerleşti. Başta okulumuz olmak üzere 2023-2024 eğitim öğretim yılının tüm ülkemize ve eğitim öğretim camiasına hayırlı olmasını diliyoruz.”