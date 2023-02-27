İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız, ülkemizde yaşanan ve derin acılara, büyük yıkımlara neden olan deprem felaketinin ardından yaraları sarmaya çalışmak, bir fazla insanın canını kurtarmak yerine muhalefet partilerini şov yapmakla suçlayan AKP’li Çorum Milletvekili Erol Kavuncu’yu sert dille eleştirerek, “İnsanlar enkaz altında çığlık atarken, insanlar aç ve açıkta kalırken neredeydiniz?” diye sordu.

“GÖZYAŞLARINDA BOĞULACAKSINIZ”

Binlerce insanın hayatını kaybettiği, binlerce ocağın söndüğü, binlerce yuvanın yıkıldığı, insanların maddi-manevi büyük bir yıkım yaşadığı böylesine bir ortamda siyasi menfaat sağlayama çalışan, muhalefet partilerinin eleştirilerini ‘şov’ olarak değerlendiren siyasilere ateş püsküren İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız, “Vatandaşımız can derdine düşmüşken, büyük acılar yaşarken şov yapanların Allah belasını versin. İktidarın beceriksizliği acıları katmerleştirdi. Bu insanların gözyaşları, şov yapanları boğacaktır. Bu gözyaşının, bu acıların vebali beceriksiz yöneticilerin sırtındadır” dedi.

“VATANDAŞ SEFERBER İKEN SEN NEREDEYDİN?”

AKP Çorum Milletvekili Erol Kavuncu’nun “Şov yapanlar gitti, güçlü devletimiz kaldı” sözlerine atıfta bulunan İYİ Parti İl Başkanı Yıldız, “Sen Çorum’u ve Çorumluyu tanımıyor musun Sayın Kavuncu? Tanımadığın belli. Çıkmışsın ‘şov yapanlar gitti, güçlü devletimiz kaldı’ demişsin. Sen neredeydin, günlerce yoktun? Çorumlu hemşehrilerimiz yardım kampanyası düzenlerken neredeydin? Şov yapma. Çorum halkının üzerinden de kendine pay çıkarma.

Günlerdir esnafımız, köy halkımız, vatandaşlarımız depremden etkilenen tüm illerimize yardım tırları gönderdi. Parmağındaki yüzüğü, Umre için biriktirdiği paraları depremzedeler için bağışlayan duyarlı halkımız, danasını, koyununu, hayvanlarının yemini, tavuğunun yumurtasını, yakacak odununu gönderen köy halkımız, kumbarasını kırıp kardeşlerine gönderen kocaman yürekli çocuklarımız seferber olurken, partilerimiz, belediyelerimiz, derneklerimiz, sendikalarımız, vakıflarımız yardım tırları gönderirken sen neredeydin?

Bugüne kadar Çorum için, depremzedeler için ne yaptın sayın Kavuncu? Devlet de bizim, millet de bizim Kavuncu. Sen ortalarda yokken Çorum halkı depremzedeler için gecesini gündüzüne kattı. Depremzedelerin sorunlarını, taleplerini gündeme getirenleri şov yapmakla suçlamayı bırakın da acılı ailelerin sesine kulak verin. Deprem bölgesinde halkımız konteyner, çadır, soba, yakacak gibi bir yığın eksiklik yaşarken, yakınlarını enkazdan çıkaramazken, vefat edenlerini toprağa verecek yer bulamazken lütfen daha fazla konuşmayın da gereğini yerine getirin” ifadesini kullandı.

“BİR KİŞİ İSTİFA ETMEZ Mİ YA HU?

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne yönelik eleştirilerde bulunan İYİ Parti İl Başkanı Yıldız, “Korkunun getirdiği inanılmaz bir kaçma hali var. Kimse sorumluluk almıyor, kimse inisiyatif almıyor. Bütün organizasyon bozuklukları, bütün keşmekeşin, bir Allah'ın kulunu istifaya sevk etmemesi de dikkat çekici bir diğer konu. Resmi rakamlara göre 43 binin üzerinde vatandaşımız hayatını kaybetti. Bir kişi istifa etmez mi? Edep ya hu” diye konuştu.

(Haber Merkezi)

