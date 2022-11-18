Konuşmasına Metehan’dan başlayarak ilginç tespitlerde bulunan Yağlı’nın, “Zihinlerine kin ve nefret tohumları saçılan bazı kesimlerin Cumhurbaşkanımızın şahsına ve ailesine yönelik olarak dedikodu ve iftiradan ibaret yalan yanlış propagandaların sürdürüldüğünü ve bu dezenformasyonların bazı muhalefet parti yönetici kademesinde de nevşü nema bulduğunu üzülerek görmekteyiz. Bu tip bir zihniyeti ve muhalefeti şiddetle kınıyoruz ve reddediyoruz” şeklindeki sözlerine CHP’den tepki geldi.

BEKTAŞ YİNE SÖZ VERMEDİ

İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, Fehmi Yağlı’nın konuşmasında parti ismi zikretmediğini belirterek, CHP Grup Başkanvekili Yıldız Bek’e söz hakkı tanımadı. Fehmi Yağlı’nın seçim konuşması yaptığını belirten Bek ise toplantıyı terk etti.

Öte yandan CHP’li İlhami Türksal ise “Biz burada Göktürklerin bütçesini yapmıyoruz. Çorum İl Özel İdaresi’nin bütçesini yapıyoruz” diyerek, Yağlı’nın sözlerine tepkisini dile getirdi. (Taner ŞİMŞEK)

