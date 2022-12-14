Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Amatör Futbol Disiplin Kurulu (AFDK) dün yaptığı toplantıda, olaylarla ilgili olarak Osmancık Belediyespor’un yanı sıra, Osmancık Belediyesporlu futbolculardan Mücahit Çoban ile Tayfun Avcılar ve kulüp doktoru Mahmut Arif Yüksel’in savunmalarını istedi. Kurul, Nevşehir ekibinden de futbolcular Hasan Kaya, Murat Kurt ve Salih Tunar’ın savunmalarını istedi. Savunması istenen tüm futbolculara tedbir kararı konulduğu için, takımlarının bu haftaki maçlarında forma giyemeyecekler.

(Hüseyin AŞKIN)

