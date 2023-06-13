Milli Takımla, kaldığı otelde bir araya gelen Başkan Aydın, Burada sporculara milli formalarını dağıtırken, antrenörlerden kampla ilgili bilgi aldı. Aydın ayrıca sporcularla da sohbet etti.

Kısa bir konuşma yapan Aydın, su altı sporlarında, 2023 yılında madalyalar kazandıklarını hatırlatırken, “Serbest dalışta gençleri Kuveyt’e göndermiştik, 23 madalyayla döndüler. Madalya sezonumuzu açmış olduk. İnşallah ikinci grup sizlersiniz. Sizlerden de çok umutluyuz. Bizi ve ülkemizi çok mutlu edeceğinizi biliyoruz” şeklinde konuştu.

Paletli yüzmenin okul sporları kapsamına girmesiyle bilinirliğinin arttığını da dile getiren Aydın, “Şimdi dünya başkanı ile görüşüyoruz. Olimpiyatlara gitmesiyle ilgili birtakım hazırlıklar var. Olimpiyatlar öncesinde de dünya federasyonunun bir çalışması var. Olimpiyat tarzında 'dünya su oyunları' gibi bir çalışması var. İnşallah onlara da gittiğiniz zaman ülkemizi temsil ederek, madalyalarımızı alarak sizden sonra gelecek gençlere örnek olacaksınız” dedi.