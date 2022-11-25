Bir süredir beyin kanaması teşhisi ile Çorum Özel Hastanesi'nde tedavi gören Kapusuz doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak önceki gün öğlen saatlerinde yaşamını yitirdi.

Cemal Kapusuz'un eşi, Sultan, Ferhat, Nuray ve Muharrem Kapusuz'un annesi, Aral Ali Kaya, Zeynal Kaya, Mercan Özcan, Zeynep Erdoğa, Nazife Keş, Emine Bektaş, Meryem Hamal ve Güllü Hamal'ın bacısı merhume Fatma Kapusuz'un cenazesi saat 13:00'de Çanakçı köyü cemevinde kılınan cenaze namazından sonra köy mezarlığında toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

