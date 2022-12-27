Sağlık sistemindeki çöküşün acı bir örneğini oluşturan bu olay, Sözcü’nün internet haber sitesinde ve Halk TV’de değerlendirildi.
Gazeteci Fatih Uysal’ın Pazartesi günü ikindi namazından sonra Akşemsettin Camii’nde kılınan cenaze namazına, Vali Mustafa Çiftçi de katılmıştı. (Haber Merkezi)
Fatih Uysal’ın talihsiz ölümüne medya da geniş biçimde yer verdi
Gazeteci Mehmet Fatih Uysal’ın hastaneden randevu alamadığı için tedavisine geç başlanması ve hastaneye yattıktan 4 gün sonra da hayatını kaybetmesi, Çorum’da büyük üzüntü yaratırken, medyada da geniş biçimde yer aldı.
Sağlık sistemindeki çöküşün acı bir örneğini oluşturan bu olay, Sözcü’nün internet haber sitesinde ve Halk TV’de değerlendirildi.
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