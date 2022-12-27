Sağlık sistemindeki çöküşün acı bir örneğini oluşturan bu olay, Sözcü’nün internet haber sitesinde ve Halk TV’de değerlendirildi.

Gazeteci Fatih Uysal’ın Pazartesi günü ikindi namazından sonra Akşemsettin Camii’nde kılınan cenaze namazına, Vali Mustafa Çiftçi de katılmıştı. (Haber Merkezi)

