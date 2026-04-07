Trendyol 1. Lig’in 34. haftasında futbolseverleri heyecan dolu bir karşılaşma bekliyor. Arca Çorum FK ile Bodrum FK, bugün saat 20.00’de Çorum Şehir Stadı’nda karşı karşıya gelecek.

Karşılaşma öncesinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Türk futbolunun efsane isimlerinden Fatih Terim, bu kritik mücadeleyi yerinde takip etmek üzere akşam saatlerinde Çorum’a geldi. Yeni sezonda Bodrum FK’nın Süper Lig’e yükselmesi halinde teknik direktörlük görevine getirileceği konuşulan tecrübeli çalıştırıcının ziyareti, maçın önemini bir kat daha artırdı.

Çorum’a gelişinin ardından konaklayacağı otele geçen Fatih Terim’in, maç saatinde Çorum Şehir Stadı’na giderek karşılaşmayı protokol tribününden izlemesi bekleniyor.