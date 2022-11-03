Memur-Sen’e bağlı bağlı sendikaların şube başkanları geçtiğimiz gün yaptıkları toplantıda İl Temsilciliği’nin Eğitim Bir-Sen’de kalmasını oybirliği ile kabul etti. Buna göre EBS Başkanlığı’na seçilen Okumuş da Memur-Sen İl Temsilcisi oldu.

Memur-Sen İl Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Fatih Okumuş konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklamada bulunarak: “Memur-Sen İl Temsilciliği görevi Şube Başkanlarımızın oy birliği ile Eğitim-Bir-Sen uhdesinde devam edecek. Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşu Memur-Sen'imiz adına Çorum'da tüm hizmet kollarımızla birlikte hizmet etmeye, bayrağı daha yukarılara çıkarmaya gayret göstereceğiz. Desteklerinden ötürü tüm şube başkanlarımıza teşekkür ediyoruz. Rabbim hayırlara vesile kılsın” görüşüne yer verdi.

(Volkan SINAYUÇ)

