Dilek Güntürkün’ün eşi, bankacı Erman Güntürkün ile Dr. Hüseyin Güntürkün’ün babaları olan Fatih Güntürkün, gece göğüs ağrısı ile Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı ve anjiyo yapıldı. Ancak pıhtı atması nedeniyle durumunun ağırlaştığı ve hayatını kaybettiği öğrenildi.

Fatih Güntürkün’ün cenazesi, yarın ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Antalya Kurşunlu Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Fatih Güntürkün’ün ağabeyi Karabük eski Gençlik ve Spor Müdürü Yaşar Güntürkün de, geçtiğimiz Temmuz ayında Ankara’da hayatını kaybetmişti.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.