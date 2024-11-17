Wilma Elles ve Şenol İpek’in sunumuyla 15 Kasım’da Hilton Garden Inn Ankara’da düzenlenen ödül törenine sanat ve siyaset alanında çok sayıda ünlü kişi katıldı.

Fatih Doğan, “Batının Yeni Hurafesi Cihatçı Başkaldırı” kitabıyla Altın Kariyer Ödülleri'nde "Yılın En İyi Çıkış Yapan Yazarı" kategorisinin kazananı oldu. Fatih Doğan, “Altın Kariyer Ödülleri gecesinde beni yılın en iyi çıkış yapan yazarı ödülüne layık gören herkese teşekkür ediyorum. Bu ödülü tüm isimsiz kahramanlara atfediyorum.” dedi.

Fişek Fabrikası Genel Müdür Yardımcısı Fatih Doğan’ın “Batının Yeni Hurafesi Cihatçı Başkaldırı” adında “Dini Motifli Terörizm Dalgası: Dünyadan Türkiye’ye Uzanan Sır” konusunun ele alındığı kitabı büyük ilgi görmüştü.

Doğan, pandemi döneminde yazmaya başladığı ve yaklaşık 5 yılda tamamladığı kitabını, ülkemiz için mücadele veren tüm isimsiz kahramanlara ve şehitlerimize ithafen kaleme aldığını belirtti.

Editör: HABER MERKEZİ