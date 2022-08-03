Çorum’da eğitim camiasının sevilen simalarından Faruk Hadık (70) hayatını kaybetti.
Kadıkırı Köyü’nden gelme, Belediye Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü çalışanı Ebubekir Hadık’ın babası, İmam Hatip Lisesi’nden emekli öğretmen Faruk Hadık önceki gün hayatını kaybetti.
Emekli eğitimci Faruk Hadık’ın cenazesi dün saat 11.00'de merkeze bağlı Kadıkırı Köyü’nde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.
ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.
(Bülent USLU)