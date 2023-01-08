Ocak ayı il başkanları toplantısına Çorum’dan İl Başkanı Faruk Cıdık, İl Başkan Yardımcıları olarak Teşkilat Başkanı İbrahim Zorlu, Mahalli İdareler Başkanı Asım Kirişci ve Tanıtım, Medya ve İletişim Başkanı Abdullah Gökgöz katıldı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde gerçekleşen İl Başkanları ve İl Müfettişleri Toplantısı’nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Karamollaoğlu, “Bizim bir davamız var. Bir inancımız var. Biz hem ülkemizin hem İslam âleminin ve bütün insanlığın hayrı için çalışan bir anlayışa sahibiz” dedi. Karamollaoğlu, ayrıca iktidarın ekonomiyi düzeltemeyeceğini de ifade ederek, israf ve yolsuzluğun en büyük açık olduğunu kaydetti. Yunanistan’ın yıllardır Ege adalarını işgal ettiğini son dönemde de ABD’yi arkasına aldığını kaydeden Karamollaoğlu, “Amerika şimdi Ortadoğu’ya bütünüyle yerleşti. İncirlik Üssü’nün şu anda bir önemi kalmadı çünkü Girit’te, Kuzey Kıbrıs’ta, Yunanistan’da, Bulgaristan’da üsler kuruyor” dedi.

Karamollaoğlu, Saadet Partisi’nin diğer siyasi partilerden farklı bir anlayışa sahip olduklarını ifade etti. Karamollaoğlu, “Bizim bir davamız var. Bir inancımız var. Biz hem ülkemizin hem İslam âleminin ve bütün insanlığın hayrı için çalışan bir anlayışa sahibiz. Hangi siyasi partiye giderseniz gidin, herkes, ‘gelecek seçimde iktidarda olmayı, belli bir makama gelip o makamı işgal etmeyi’ hedef olarak görür. Tabii bunu genel için söylüyorum. Ama biz farklıyız, bu farkındalığında bilincinde olmaya mecburuz” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)

