İl Koordinasyon Kurulu toplantısında Çevreyolu İskilip Kavşağı üzerinde yapımı devam eden seviyeli köprülü kavşak projesi ile ilgili bilgi veren Silov, yolda çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini belirterek, kavşağın en geç Nisan ayında hizmete gireceğini bildirdi.

Yaklaşık 300 milyon mâl olacak farklı seviyeli köprülü kavşakla ilgili son gelişmeler hakkında kurul üyelerine bilgi veren Silov, “Çevreyolu üzerinde yapımı devam eden, 8 ilçemizin yollarını birbirine bağlayacak olan ve şehir içi araç trafiğini rahatlatacak olan seviyeli köprülü kavşak çalışmamızda köprü kirişleri yerleştirilmeye başlandı. En geç Nisan ayında resmî açılışını gerçekleştireceğimiz seviyeli köprülü kavşak, Çorum’a hayırlı olsun” dedi.

ALACA-ZİLE KAVŞAĞI’NA YENİ PROJE

Öte yandan Alaca-Zile Kavşağı ile ilgili de bilgi veren Karayolları 7.Bölge Müdürü Rifat Silov, trafik kazalarının yoğun yaşandığı Alaca-Zile Kavşağı’na da yeni bir proje çalışması yaptıklarını ve genel müdürlükten onay alındığını söyledi. Silov, projenin genel müdürlüğün onayından geçtiğini ve Nisan ayında çalışmaların başlayacağını söyledi.

(Taner ŞİMŞEK)

