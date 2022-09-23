TESK Başkanı Pendevi Palandöken, faizlerin düşmesinin piyasaya olumlu etkileri olacağını söyledi. Merkez Bankası’nın faiz oranlarını 100 Baz puan düşürmesini değerlendiren TESK Genel Bendevi, “Merkez Bankasının faizleri 100 baz puan düşürmesi piyasalara olumlu yansıyacak. Faiz indirimi ile kredi maliyetlerinin yükselmesi engellenecek. Piyasalara güven gelecektir. Dolayısıyla fiyatlarda da bir gerileme sağlanmasını bekliyoruz” diye konuştu.

(Haber Merkezi)

