TESK Başkanı Pendevi Palandöken, faizlerin düşmesinin piyasaya olumlu etkileri olacağını söyledi. Merkez Bankası’nın faiz oranlarını 100 Baz puan düşürmesini değerlendiren TESK Genel Bendevi, “Merkez Bankasının faizleri 100 baz puan düşürmesi piyasalara olumlu yansıyacak. Faiz indirimi ile kredi maliyetlerinin yükselmesi engellenecek. Piyasalara güven gelecektir. Dolayısıyla fiyatlarda da bir gerileme sağlanmasını bekliyoruz” diye konuştu.
(Haber Merkezi)
“Faizlerin düşmesi piyasaya olumlu yansıyacak”
Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Merkez Bankası’nın politika faizini indirmesi kararını değerlendirdi.
TESK Başkanı Pendevi Palandöken, faizlerin düşmesinin piyasaya olumlu etkileri olacağını söyledi. Merkez Bankası’nın faiz oranlarını 100 Baz puan düşürmesini değerlendiren TESK Genel Bendevi, “Merkez Bankasının faizleri 100 baz puan düşürmesi piyasalara olumlu yansıyacak. Faiz indirimi ile kredi maliyetlerinin yükselmesi engellenecek. Piyasalara güven gelecektir. Dolayısıyla fiyatlarda da bir gerileme sağlanmasını bekliyoruz” diye konuştu.
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