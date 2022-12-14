“Çorum’un Fahri Hemşehrisi”, eski Hazine Müsteşarı, ünlü ekonomist-yazar Mahfi Eğilmez, Haber Türk Televizyonu’nda Fatih Altaylı’nın “Teke Tek” programına konuk oldu.

Ülkemiz ve dünya ülkelerinin son zamanlarda yaşadığı ekonomik sorunlar hakkında Fatih Altaylı’nın sorularını cevaplayan Mahfi Eğilmez, ülkemizde yaşanan ekonomik sorunların temelinde, yabancı fonların kararlarını olumsuz etkileyen, birçok sosyal, siyasal ve ekonomik sorun olduğunu söyledi.

Ülkemizdeki hukuk sistemi, adalet anlayışı başta olmak üzere yapısal reformların tam olarak yapılamamasının yatırım yapmak isteyen yabancıların ülkemizi tercih etmemesinde etkili olduğunu ifade eden Mahfi Eğilmez, enflasyonun yükseldiği bir ortamda Merkez Bankasının politika faizini Eylül 2021’de yüzde 19’dan başlayıp tedricen indirmesinin kur artışına ve enflasyona neden olduğunu söyledi.

2022 yılında cari açığın 40 milyar dolar, net hata noksanının ise 20 milyar dolar civarında olduğunu belirten Mahfi Eğilmez, “bu 20 milyar dolar çok büyük bir para. Bu 20-21 milyar dolarlık kalemin kara para olması mümkün değil. Çünkü dünya bu kara para olayını çok sıkı takip ediyor. Bu net hata noksanı, ithal ya da ihraç edilen malın hareketi ile ödemenin farklı bilanço dönemlerine yansıması durumunda oluşan zaman uyumsuzluğu, gümrük işlemlerine ilişkin beyanat hataları, bazı verilerin (turizm ve bavul ticareti) ile turizm gelirlerinin belirlenmesinde uygulanan anketlerin gerçeği tam olarak yansıtamaması gibi hatalardan kaynaklı olması muhtemeldir” diye konuştu.

Faizi yanlış hesaplarsanız her şey yanlış gider diyen Eğilmez, “Faiz, tek başına, ekonomik sorunların kalıcı çözümleri için olumlu sonuçlar yaratamaz ama yanlış belirlenirse tek başına pek çok sıkıntıya yol açar” dedi. (Ali ALAKOÇ)

