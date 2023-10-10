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Haftayı, Balıkesir deplasmanında aldığı 0-0’lık Bandırmaspor beraberliği ile kapatan Ahlatcı Çorum FK, A Milli futbol Takımımızın EURO 2024 Grup elemelerinde 12 Ekim’de Hırvatistan, 15 Ekim’de de Letonya ile oynayacağı kritik maçlar nedeniyle lige 1 hafta ara verilmesi üzerine 3 günlük izne ayrılmıştı. Kırmızı-siyahlı takıma verilen izin yarın sona erecek. Sportif Direktör Muhammed Fettahoğlu’nun verdiği bilgilere göre, bugün 16.00’da, tesislerde toplanacak olan Ahlatcı Çorum FK, 18.00’de yapacağı antrenmanla Eyüpspor maçının hazırlıklarına başlayacak.

Ahlatcı Çorum FK, lider Eyüpspor’la, 22 Ekim Pazar günü, Çorum Şehir Stadyumu’nda karşılaşacak. Haftanın kritik mücadelesi saat 19.00’da başlayacak.