Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını cevapladı. Taşeron işçilerle ilgili bir soru üzerine Bilgin, kamuya kadrolu geçişlerle ilgili zamanın henüz belli olmadığını, ancak çalışmalarını tamamladıklarını kaydetti.

Kamudaki sözleşmeli personel konusuyla ilgili, “Bunlar 516 bin kişinin kadro haklarına kavuşması meselesidir. Onun çalışması bitti, zaman meselesi var” diyen Bilgin çalışmanın son halinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a henüz sunulmadığını da belirterek, “Cumhurbaşkanımız uygun olduğu zaman sunacağız. Bugün gündemde yoktu” şeklinde konuştu.

EYT ile ilgili çalışmaların tamamlandığını söyleyen Bilgin, “Aralık ayında bir basın toplantısıyla etraflıca kamuoyuyla paylaşacağız. Çalışmamız teknik olarak bitti, Cumhurbaşkanımıza sunacağız. Cumhurbaşkanımızla paylaştıktan sonra onu Meclis'e intikal ettiririz” değerlendirmesinde bulundu. Bilgin, bakanlığın gündeminde olan sözleşmeli personel, geçici işçiler, taşeron işçiler ve EYT konularındaki çalışmaların aralık ayına kadar tamamlanarak kamuoyuna açıklanacağını ve Meclis takvimine alınacağını sözlerine ekledi.

(İHA)

