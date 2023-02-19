TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Çorum Temsilciliği Başkanı Özgür Kılıç, evlerinin güveli olup olmadığını merak edenler için bir açıklama yaptı.

Kılıç, “Son günlerde sık karşılaştığım soruların cevapları için İnşaat Mühendisleri Odasının hazırlamış olduğu broşürle hemşehrilerimizin evim güvende mi sorusunda yapmaları gerekenleri açıklayarak bilgilendirdik. İlimizdeki SİM/İTB sahibi İnşaat Mühendislerine https://www.imo.org.tr/TR,77048/tescilli-isyerleri.html adresinden, 2254493 numaralı temsilciliğimizin telefonundan ulaşılabilir” dedi.(Haber Merkezi)

