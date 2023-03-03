GAMER Toplantı Salonu’nda yapılan toplantıya Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Vali Yardımcısı Dr. Hakan Kubalı, Vali Yardımcısı Erdoğan Kanyılmaz, İlçe Kaymakamları, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. İlhan Uzunoğlu ve kamu kurum ve kuruluşları temsilcileri katıldı.

Toplantıda Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen ve Çorum’da misafir edilen afetzedelerin barınma, sağlık, eğitim vb. ihtiyaçlarının tespiti ve önlemlerin alınması konuları değerlendirildi.

Konuşmasına depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyerek başlayan Vali Vekili Tamer Orhan, 11 ili etkileyen depremler sonrasında ülke genelinde büyük bir yardım seferberliğinin başladığını söyledi. Yardımların halen devam ettiğini kaydeden Orhan, yardımda bulunmak isteyen vatandaşların Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından başlatılan yardım kampanyalarına destek vermeye devam etmelerini beklediklerini söyledi.

Bugün itibariyle Çorum genelinde misafir dilen 7996 depremzede için devletin tüm imkânlarının seferber edildiğini söyleyen Vali Vekili Orhan, evini kaybeden vatandaşlara kendi evlerine kavuşana kadar sıcak yuvalar kurmak amacıyla AFAD tarafından başlatılan “Evim Yuvan Olsun” kampanyasının başlatıldığını bildirdi. Orhan, kampanya kapsamında kullanmadığı evi olan vatandaşların isterlerse bedelsiz tahsis ederek, isterlerse indirimli fiyatla kiraya vererek depremzede ailelere destek olabilmelerini beklediklerini ifade etti.

İli genelinde depremzedelerin yaralarını sarmak için yoğun bir çaba harcandığını kaydeden Orhan, barınma, eğitim, sağlık ve sosyal yardımların yanı sıra ailelere ve çocuklara yönelik psikososyal destek çalışmalarının da devam ettiğini sözlerine ekledi.

Toplantı deprem bölgesine Çorum’dan yapılan yardımlar ve çalışmaların görüşülmesinin ardından sona erdi.

Depremzede olarak gönüllü konut konaklama başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar ile kampanyaya katılmak isteyen vatandaşların www.evimyuvanolsun.org internet sitesi üzerinden veya 112 Acil Çağrı merkezlerini arayarak detaylı bilgiye ulaşabileceği ve başvurularını gerçekleştirebileceği bildirildi.

(Haber Merkezi)

