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Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde mücadele eden Ahlatcı Çorum FK, sezonun ikinci iç saha maçında, yarın akşam Başkent temsilcisi Gençlerbirliği’ni ağırlayacak.

İlk kez mücadele ettiği 1.Lig’in geride kalan 3 haftalık periyodunda, Tuzlaspor’u 3-0, Göztepe’yi de 2-1 yenerek iki galibiyetini de deplasmanda alan Çorum FK, evindeki ilk maçta ise Giresunspor’a 2-0 yenilmişti. Pazar günü Gençlerbirliği karşısında ilk iç saha galibiyeti için mücadele edecek olan Ahlatcı Çorum FK’da, sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor. Kırmızı-siyahlı takım bugün yapacağı idmanın ardından maç saatini beklemeye başlayacak.

İlk 3 maçında 7 puan toplayan Gençlerbirliği cephesinde de hesaplar puan üzerine yapılıyor. Başkent ekibi, Çorum’dan da puan ya da puanlarla ayrılarak yoluna yenilgisiz devam etmek istiyor. Kırmızı-siyahlı takımda tedavisi süren Rahman Buğra Çağıran’ın oynaması beklenmiyor.

7 puanlı 4.sıradaki Gençlerbirliği ile 6 puanlı 5.sıradaki Ahlatcı Çorum FK arasında, yarın Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanacak maçı Balıkesir bölgesi A klasman hakemlerinden Oğuzhan Çakır yönetecek. Saat 19.15’te başlayacak maçta Oğuzhan Çakır’ın yardımcılıklarını ise İzmir bölgesinden Hüseyin Kıvanç Durmaz ile Bursa bölgesinden Onur Gülter yapacak. Tekirdağ bölgesinden Mehmet Ali Özer de maçta dördüncü hakem olarak görev alacak.