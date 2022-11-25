Çorum'un Oğuzlar ilçesinde bir evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi.

Mehmet Dede Tekke köyünde Fatma Aksoy'un evinden duman yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Servis'e bildirdi.

Yangın, kısa sürede büyüyerek Hasan Öztürk'e ait eve sıçradı.

Köye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dodurga ve Oğuzlar belediyelerine ait itfaiye ekiplerince yürütülen söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek verdi.

Yangına müdahale ederken dumandan etkilenen köy sakinlerinden Veysel Doğancı ve Cafer Uysal, sağlık ekiplerince ambulansla Dodurga Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Söndürülen yangında 2 ev de kullanılamaz hale geldi.