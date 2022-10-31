Diyaliz hastalarının evde de diyaliz yapabilmeleri için eğitimlerin verileceği yeni ünitenin açılışına AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan ve Oğuzhan Kaya, Vali Yardımcısı Erdoğan Kanyılmaz, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı İhsan Demirbaş, Özel İdare Genel Sekreteri Recep Çıplak, Hastane Başhekimi Sinan Zehir ve sağlık çalışanları katıldı.

Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Ev Hemodiyaliz Ünitesi’nin kazandırılmasını sağlayan başta Başhekim Doç. Dr. Sinan Zehir olmak üzere hastane bünyesinde görev yapan tüm doktorlara, hemşirelere ve sağlık personeline teşekkür eden Milletvekili Ceylan, “Ev Hemodiyaliz Merkezi Çorum dışında sadece Ankara, İzmir ve İstanbul’da bulunmaktadır.

Ev Hemodiyalizinin üstünlükleri ev hemodiyalizi için hastanede hemodiyaliz eğitimi alan hastaların eğitim süresi sonunda evde diyalizlerini kendilerinin yapmasıdır.

Tıbbi olarak avantajları evde diyaliz süreleri daha uzun ve sık olacağından kanın toksik maddelerden temizlenmesi neredeyse böbrek nakline yakın bir şekilde sağlanır.

Hastanın kullandığı ilaç sayısı bu tedavi sonunda azalır belirgin olan kansızlıkları düzelir kandaki üre fosfor gibi toksik maddeler çok daha iyi temizlenmiş olur hastaların halsizlik, yorgunluk, depresyon, uykusuzluk şikayetleri geriler.

Hemodiyaliz sonrası ani tansiyon düşmesi ev Hemodiyalizinde görülmez hastalar daha rahat bir diyet içerisinde olurlar” dedi

Yapılan konuşmaların ardından yeni ünitenin kurdelesi protokol üyeleri tarafından kesildi.

(Haber Merkezi)

