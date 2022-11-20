Çorum’da, Çorum Kına Organizasyon firması sahibi Reyhan Bolat’ın öncülüğünde, kısa adı ÇEODER olan Çorum Etkinlik ve Organizasyon Derneği kuruldu. Çeşitli illerde kurulan benzer amaçlı derneklerle birlikte, bölgesel federasyonlar ve nihayet TESKON (Tem Etkinlik Sektörü Konfederasyonu) hayata geçirildi.

ÇEODER’in geçtiğimiz hafta Yıldızpark’ta düzenlediği açılış yemeği, bir anlamda, sektörde yeni bir dönemin başlangıcını ifade ediyordu. Meltem-Uğur Çınar çiftinin sunduğu, Ercan Aygün ve Nazlı Kalender’in sahne aldığı gece, seçkin davetlilerin katılımıyla görkemli bir etkinlik olarak Çorum’un sosyal yaşam tarihine kayda geçti.

(Haber Merkezi)

