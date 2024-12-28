Gençlerin profesyonel kariyerlerine yönelik adım atmalarına katkı sağlayacak en güçlü platformlardan biri olan LinkedIn’i doğru ve etkili kullanmayı öğretmek için Çorum Kent Konseyi Gençlik Meclisi bugün saat 15.00’de Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda eğitim programı gerçekleştirecek.

Eğitimde, LinkedIn’in iş dünyasındaki rolü ve etkisi, profesyonel bir LinkedIn profilinin oluşturulması, ağ oluşturma ve etkili bağlantı yönetimi, içerik oluşturma ve paylaşım stratejileri hakkında bilgiler verilecek.

Eğitim, LinkedIn uzmanı Ahmet Bağış tarafından verilecek.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ