ÇORUM HABER’in WhatsApp İhbar Hattı’na gelen uyarıda, okulun 16.774 metrekare arsaya oturduğu, 1966 yılında ortaokul olarak açıldığı, 1996 yılında liseye dönüştürüldüğü, 2010 yılında da Anadolu Lisesi olduğu anlatılarak şöyle denildi:

“Eti Anadolu Lisesi binasına 2017 yılında devletin kurumları tarafından yapılan değerlendirmede ‘depreme dayanıklılık yönünden’ güçlendirmeye ihtiyacı olduğu raporu verildiği yetkili idareciler tarafından da söylenmiştir. Buna rağmen hiçbir önlem alınmıyor. Bu kadar öğretmenin ve öğrencinin canı tehlikededir. Soruna acil bir çözüm bekliyporuz.” (Haber Merkezi)

