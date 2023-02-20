Öğrenci velilerinin tedirginliğini haklı bulan yetkililer, depreme dayanıksız olan ve bu yüzden yeni binası yapılan Eti Anadolu Lisesi’nde eğitim gören öğrencilerin geçici olarak Ziya Gökalp İlkokulu’na tahliye edilmesini kararlaştırdı.

Çorum Valiliği’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bakanlığımız tarafından yaptırılan deprem analizleri nedeniyle güçlendirme kararı verilen Eti Anadolu Lisesi ilimizin köklü okullarından olup güçlendirme yerine yeni bina yapılması kararlaştırılmış ve yapılan ihale ile yapımında son aşamaya gelinmiştir. Yaklaşık 20 gün içerisinde yeni binasının tamamlanması hedeflenmektedir.

Ülkemizde yaşanan ve milletimizi büyük üzüntüye boğan deprem felaketi nedeniyle öğrenci ve velilerimizin tedirginlik yaşamaması için yeni binaya taşınıncaya kadar Eti Anadolu Lisesi ve Ziya Gökalp İlkokulu'nun Ziya Gökalp İlkokulu'nda ikili olarak eğitim öğretime devam etmesi kararlaştırılmıştır. Eti Anadolu Lisesi sabahçı Ziya Gökalp İlkokulu ise öğleci olarak eğitim öğretime devam edecektir.”

Öte yandan İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek eğitim öğretimin yeniden başlaması nedeni ile Eti Anadolu Lisesi ile Ziya Gökalp İlkokulu’nda inceleme yaptı.



(Volkan SINAYUÇ)

