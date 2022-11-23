Merhumun cenazesi öğlen namazına müteakip Ulucami’de kılınan namazından ardından Ulumezar’da sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze namazını Müftü Muharrem Biçer kıldırırken, cenazeye Ethem Kızılırmak’ın ailesi ile birlikte Vali Mustafa Çiftçi, Vali Yardımcısı Tamer Orhan, Dr. Hakan Kubalı, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, İl Jandarma Komutanı Kd. Albay İlhan Uzunoğlu, Sağlık İl Müdürü Dr. Ömer Sobacı, Sivil Toplumla İlişkiler İl Müdürü Mustafa Bayrak, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Kır, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı ve ÇORUM HABER Genel Müdürü Mehmet Yolyapar, Çorum Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Adem Mert, daire müdürleri, Çorum Valiliği çalışanları, mahalle muhtarları, sevenleri ve vatandaşlar katıldı.

Öte yandan aynı nmazda Eğerci Köyü’nden gelme Belediye’den emekli Bedri Gümüş’ün de cenaze namazı kılındı.

ÇORUM HABER merhumlara Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

