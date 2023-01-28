ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda istihdam edilmek üzere Genel İdare Hizmetleri sınıfında münhal bulunan Müfettiş Yardımcılığı kadrolarına Hukuk Fakültesi mezunları arasından 1, Veteriner Fakültesi Mezunları arasından 1 olmak üzere giriş sınavı ile 2 Müfettiş Yardımcısı alınacak.

Giriş sınavı için başvurular 6-17 Şubat 2023 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden gerçekleştirilecek.

Giriş sınavı önce yazılı ardından sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak Ankara'da yapılacak.

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