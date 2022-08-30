Yurdun düşman işgalinden kurtuluşunu müjdeleyen 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın Türk tarihine damgasını vurmuş eşsiz bir kahramanlık örneği olduğunu kaydeden Baran, “26 Ağustos 1922 günü başlayan Başkomutanlık Meydan Savaşı ile vatan topraklarından düşman ayak izleri silinmiş ve Anadolu toprakları bizlere ebedi yurt olarak kazandırılmıştır” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Devletine giden yolda büyük bir dönüm noktası olan bu büyük zaferin, Türk milletinin en çaresiz zamanlarda bile en büyük güçlükleri aşabileceğinin göstergesi olduğunu belirten Baran, açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Devrin en güçlü ordularının dört bir cepheden amansızca saldırdığı bu mücadelede, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğindeki isimsiz kahramanlar, kadınıyla erkeğiyle birer Mehmetçik olmuş, iman dolu göğsünü siper etmiştir.

Haklı, onurlu mücadelesiyle, vatan sevgisinin sayısal güçten daha üstün olduğunu tüm dünyaya kanıtlamış, bağımsız yaşamak isteyen birçok ulusa da yol göstermiştir. Aziz milletimiz, dayanışmasıyla bütün dünyaya anlamlı bir mesaj vermiş; ülkemiz gelişen demokrasisi, güçlü ekonomisi, tarihi ve kültürel birikimiyle bölgesinin ve dünyanın ışık saçan ülkelerinden biri haline gelmiştir.

Büyük zaferin 100. yıl dönümünde Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu zaferi bize armağan eden İstiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, kanlarıyla canlarıyla bu toprakları vatan yapan ve ülkemizin milletiyle bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.”

(Haber Merkezi)

