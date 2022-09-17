Esnaf odaları başkanları, Ahilik Haftası kutlama etkinlikleri kapsamında Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ı ziyaret etti. Ziyarette ÇESOB Başkanı Recep Gür ile Yılın Ahisi İbrahim Çelenk, Başkan Aşgın’a çiçek takdim etti.

Ziyarette konuşan Çorum Esnaf Odaları Birliği Başkanı Recep Gür, her yıl geleneksel olarak kutladıkları Ahilik Haftası’nın bu yıl 35’incisini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da esnaf temsilcilerinin Ahilik Haftası’nı kutladı. Çorum esnafının ahilik geleneğini yaşattığını dile getiren Başkan Aşgın, “Çorum esnafının ticaret ahlakı ile gurur duyuyoruz.” dedi.

Başkan Aşgın, ziyaret sonunda Çorum’da yılın ahisi seçilen İbrahim Çelenk’e hediye takdim etti.



(Volkan SINAYUÇ)

