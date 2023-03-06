Berat Kandili nedeniyle Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesine gelen Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve belediye meclis üyeleri, ilçede esnaf turu yaptı. Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan ile kepenk açan esnafları tek tek ziyaret eden Başkan Aşgın, esnaflara geçmiş olsun dileklerini ileterek, kandillerini kutladı. Esnaflarla sohbet eden Başkan Aşgın, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Afşin’e desteklerin devam edeceğini söyledi. Afşin Belediyesi’nin Çorum’u kardeş şehir ilan ettiğini, Çorum Belediyesi’nin de yarın gerçekleştirilecek toplantıda Afşin’i kardeş şehir ilan edeceğini hatırlatan Başkan Aşgın, “Bugün Berat Kandili. Bu mübarek ve kutlu gecede Afşinli kardeşlerimizi yalnız bırakmamak için geldik. Biz dünya ahiret kardeşiz. Yarın da kardeşliğimiz resmen olacak. Bu millet hem insani hem İslami görevini yaptı. Allah bir daha milletimize böyle acılar yaşatmasın” dedi.

Esnaflar, Başkan Aşgın ve beraberindekilere teşekkür ederek, “Allah sizlerden razı olsun. Tırnağınıza zarar gelmesin. Çorumluları seviyoruz. Yardımlarınız ve destekleriniz çok büyük. Depremin ilk gününden bugüne kadar ne tarafa dönsek Çorum’u görüyoruz. Eskiden bir kan bağımız vardı. Çorumlular gerçekten kahraman artık. Sadece Kahramanmaraş değil, kahraman Çorum da var. Çorum valisi burada, Çorum belediye başkanı burada. Nereye baksak Çorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Aşgın, esnaf ziyaretinin ardından çadır kenti ziyaret etti. Burada vatandaşların da Berat Kandili'ni kutlayan Başkan Aşgın, çocuklara hediye dağıttı.