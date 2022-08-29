İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Muğla Milletvekili Metin Ergun, Başkan Yardımcısı Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, Başkan Yardımcısı GİK Üyesi Burhanettin Kocamaz, Başkan Yardımcısı Behçet Saatci, Başkan Yardımcısı Mete Koca, Çorum İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, İlçe Başkanı Av. Hakan Tekercioğlu, bölge milletvekilleri, il başkanları, belediye başkanları, ilçe başkanları ve meclis üyeleri Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner’i ziyaret ettikten sonra esnaf ziyareti gerçekleştirdiler.

“Her zaman vatandaşımızın yanındayız” diyen İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Muğla Milletvekili Metin Ergun, “Onların sorunlarını çözmek için hep birlikte, el ele vererek çalışıyoruz. Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener öncülüğünde başlayan esnaf ziyaretlerimize, esnaflarımızın sorunlarını dinleyerek ve çözüm arayarak devam ediyoruz. Yaşanan ekonomik krizden dolayı zor zamanlar geçiren esnaflarımız iktidarımızda İYİ günlere kavuşacak” dedi.

(Haber Merkezi)

