Çorumlu esnaf ve vatandaşları dinleyip, “İşimiz vaktimizden çok parolasıyla, durmak yok yola devam” diyen Milletvekili Oğuzhan Kaya, “Biz her sabah güne Bismillah deyip başlıyor ve ilk işimiz esnaf ve vatandaşlarımız ile selamlaşmak oluyor, güne öyle başlıyoruz. Bizler hemşehrilerimizi ve esnaflarımızı şu ya da bu diye sınırlandırmıyoruz” dedi.

AK Parti Çorum Milletvekili Kaya ve beraberindeki heyet esnafın taleplerini dinleyerek AK Parti tarafından çıkarılan yasa ve uygulamalarla ilgili de bilgi verdi. Oğuzhan Kaya, taleplerle ilgili bakanlıklara iletilmek üzere not alırken, vatandaşlarla da hasbihal etti.

Esnafın ve vatandaşların sorunlarını ve taleplerini dinleyen Milletvekili Kaya, Çorum’da 20 yılı aşkın süre içerisinde önemli projelerin hayata geçirildiğini, önemli eserler kazandırıldığını belirterek, AK Parti olarak hizmet ve eser üretmeye, Çorum için gece gündüz çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

“ESNAF VE VATANDAŞIMIZIN DERDİ BİZİM DERDİMİZDİR”

Esnafın ülke ekonomisinin kılcal damarları olduğunu, her birinin istihdamları ve ekonomik dönüşümü ile Çorum’a büyük ölçüde destek sağladığını kaydeden Milletvekili Kaya, “ Onların sıkıntılarını dertlerini dinliyor çözülebilecek olan varsa ilgili kurum ve kuruluşlarla görüşüyoruz. Bu görüşmelerimiz sadece bir ziyaret değil, hazırlamış olduğumuz ve Genel Merkeze göndermiş olduğumuz raporlarda sorunlarına yer verdiğimiz görüşmelerdir. Biz bu talepleri ya da sorunları Sayın Cumhurbaşkanımıza ve ilgili bakanlarımıza iletiyor, çözümü konusunda ki süreci takip ediyoruz. Biz her zaman esnaflarımızın yanındayız” diye konuştu.



(Volkan SINAYUÇ)

