Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Murat Ocak, Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (ÇESOB)’u ziyaret ederek, Birlik Başkanı Recep Gür, esnaf odası başkanları ve oda genel sekreterlerine ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik muayene müracaatlarıyla ilgili bilgilendirmede bulundu.

Kurum Müdürü Murat Ocak, burada yaptığı açıklamada, periyodik muayene için müracaatların 28 Şubat'ta sona ereceğini söyledi.

3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu hükümlerine göre muayene edilerek damgalanması zorunlu olan ölçü ve ölçü aletlerinin kamu yararına uygun olarak doğru, ayarlı kullanımının sağlanması, muayenesi ve damgalanması işlemlerinin, Belediye Grup Merkezi Ölçüler ve Ayar Memurluğu, Bakanlıkça yetkilendirilmiş Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ve yetkili muayene servisleri tarafından yürütüldüğünü vurgulayan Ocak, "Türk Standartları Enstitüsünce muayene edilecek ölçü ve ölçü aletleri; akaryakıt ve LPG sayaçları, sıkıştırılmış doğal gaz ölçme sistemleri, motorlu taşıt lastiklerinin hava basıncı ölçümünde kullanılan cihazlar, hassas kütle ölçüleri, 5 kg'dan yukarı kütle ölçüleri, demiryolu yük ve sarnıçlı vagonları, maksimum kapasitesi 2.000 kilogram üzerinde olan otomatik olmayan tartı aletleri ile aks kantarları için elektronik ortamda TSE'ye müracaat edilecektir.

Grup Merkezi Belediye Ölçüler ve Ayar Memurluğunca Muayene edilecek ölçü ve ölçü aletleri; uzunluk ölçüleri, hacim ölçüleri, 5 kilograma kadar hassas olmayan kütleler ile belediyelerce tespit edilecek yer ve günlerde kurulan üretici ve pazarcılar tarafından malların doğrudan tüketicilere perakende olarak satıldığı açık veya kapalı pazar yerlerinde kullanılan tartım kapasitesi 2.000 kilogram ve altında olan otomatik olmayan elektronik tartı aletleri, mekanik tartı aletlerinden; masa terazileri, asma teraziler, ibreli teraziler ve tek kollu kantarlar için Çorum Belediyesi bünyesinde bulunan Grup Merkezi Belediye Ölçüler ve Ayar Memurluğuna müracaat edilecektir” dedi.

Murat Ocak, periyodik muayene müracaatı başvurusunu yapmayan ölçü ve ölçü aletleri kullanıcılarının 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun 15/c maddesinin; "Damgası kopmuş, bozulmuş, damga süresi dolmuş ölçü aletini kullanan kişiye idari para cezası verilir ve bu ölçü aletlerine el konularak mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir" hükmü gereği cezalı duruma düşeceğini sözlerine ekledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren ÇESOB Başkanı Recep Gür ise, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Murat Ocak’a yaptığı bilgilendirme için teşekkür ederek, Çorumlu tüm esnaf ve sanatkarların cezalı duruma düşmemeleri için ölçü aletlerinin periyodik bakımlarını ihmal etmemelerini istedi. (Haber Merkezi)