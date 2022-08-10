AK Parti MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, çiftçi ve esnaf temsilcileri ile bir araya gelerek, talep ve isteklerini dinledi.

Çorum Pancar Ekiciler Kooperatifi’nde yapılan toplantıya; İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş ve İl Başkan Yardımcısı Yılmaz Peker, Çorum Pancar Ekiciler Kooperatif Başkanı Ahmet Pehlivan, Pancar Ekiciler Kooperatifi Müdürü Cavit Temiz, Yönetim Kurulu Üyesi Şükrü Melendiz, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Karadeniz Birlik Başkanı Ali Bardakçı, Ticaret Borsası Meclis Başkanı Damız ve Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya ve Arıcılar Birliği Başkanı Yücel Saygı katıldı.

Sohbet havasında geçen toplantıda Milletvekili Ceylan, esnaf ve çiftçi temsilcilerinin talep ve önerilerini dinledi.

Çiftçi ve esnafların taleplerini çözmek boyunlarının borcu olduğunu belirten Milletvekili Ceylan, “Çiftçilerimizin ve esnaflarımızın derdiyle dertlenerek bizleri gece gündüz arayarak istek ve talepleri ileten başkanlara teşekkür ediyorum” dedi.

“GENÇLERİN TARIMA YÖNELMELERİ

DESTEKLENMEKTEDİR”

Tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu desteklerin sağlandığına dikkat çeken Milletvekili Ceylan, “Tarım teknolojileri geliştirilebilir ve çiftçilerin faaliyetlerini daha etkin şekilde sürdürebilmesine yardımcı oluyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığımız tarım alanında bilgi ve teknolojilerin geliştirilmesi için hazırlanan projeleri desteklemektedir. Hazırlanan projelerin çiftçiler ve tarımsal sanayicilere de aktarılmasını sağlayan bakanlığımız, her yıl bünyesinde hazırladığı bir kurul ile tarım alanında öncelikli konular belirlemekte ve bu konulara uygun projeler için çağrıda bulunmaktadır. Özellikle teknolojik tarım faaliyetleri ile ilgili projelere destek verilmekte ve geri ödemesiz hibelerle gençlerin tarımla ilgilenmeleri teşvik edilmektedir” dedi.

“ÇİFTÇİLER VERİLEN HİBELERLE DESTEKLENMEKTEDİR”

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçilerin daha verimli üretim yapabilmeleri, tarımsal faaliyetlerini daha etkili sürdürebilmeleri için hibe ve desteklerin sağlandığına vurgu yapan Milletvekili Ceylan, “Özellikle genç nesli köyde tutabilmek ve çiftçilikle uğraşmasını sağlayabilmek için verilen genç çiftçi kredisi dikkat çekmektedir. Çiftçilerin en çok rağbet ettikleri destek kredilerinden biri de hali hazırda üretim yapan çiftçilere verilen geri ödemesiz hibelerdir. Hibe destekleri için gereken şartlar Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından belirlenmektedir. Bunlara ek olarak Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifi’nin iş birliği kapsamında verilen faizsiz ya da düşük faizli krediler de tarımsal faaliyetlerin desteklenmesinde önemli rol oynamaktadır. Gençlerin tarımsal faaliyetlerle uğraşmasını teşvik etmek amacıyla verilen genç çiftçi kredisinden 24-30 yaşları arasındaki çiftçiler yararlanabilmektedir. Krediden yararlanabilmek için üreticilerin Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı olmaları gerekmektedir” diye konuştu.

“30 BİN TL FAİZSİZ FİNANSMAN DESTEĞİ SAĞLANIYOR”

Çiftçilere her sene faizsiz olarak 30 bin TL değerinde kredi desteği sağlandığını açıklayan Milletvekili Ceylan, “Bu destek için Esnaf Kefalet Kooperatiflerine başvuru yapılmakta ve başvuru sonucu talepler değerlendirilmektedir. Olumlu olarak değerlendirilen başvurular Halk Bankasının onayını sunulur ve eğer bankada başvuruyu onaylarsa Halk Bankası tarafından çiftçiye faizsiz kredi desteği sağlanır. Aynı şekilde Vakıfbank da düşük faizli kredi vererek, çiftçilere tarımsal destek sunmaktadır” diye konuştu.

“KORONADAN ETKİLENEN ESNAFA HİBE DESTEĞİ SAĞLANDI”

Koronavirüs salgınında en fazla etkilenen esnafa 2021'de 4 milyar liradan fazla hibe desteği verildiğine işaret eden Milletvekili Ceylan, Ticaret Bakanlığı iş dünyası, KOBİ’ler, çiftçi ve esnafın salgının olumsuz etkilerini giderebilmek için bir dizi destek paketini uygulamaya konulduğunu kaydetti.

Halkbank aracılığı ile esnaf ve sanatkârlara yüzde 50 veya faizsiz kredi imkanı sağlandığını belirten Milletvekili Ceylan, kredi bakiyesi mevcut olan esnaf ve sanatkar sayısı 1 milyon 166 bin 482'ye, kredi bakiyesi ise yaklaşık 77 milyar 524 milyon liraya ulaştığını söyledi.

Salgınla mücadelede olumsuz etkilenen esnafa devletin dört koldan sahip çıktığını kaydeden Milletvekili Ceylan, “Ticaret Bakanlığı, geçen yıl salgın nedeniyle işleri zarar gören esnaf ve sanatkârlar ile gerçek kişi tacirlerin desteklenmesi amacıyla 4 taksit halinde 4 milyar 279 milyon 583 bin lira gelir kaybı, 359 milyon 647 bin lira da kira desteği sağladı. Bu desteklerden 1 milyon 288 bin 568 esnaf yararlanırken, toplam destek tutarı yaklaşık 4 milyar 305 milyonu buldu. Kooperatif destekleri kapsamında da çoğunluğu kadınlardan oluşan ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden 59 ilden 145 kooperatife, 14 milyon 342 bin 773 lira hibe desteği kararı verildi” diye konuştu. (Haber Merkezi)