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İlimizdeki genel asayiş konularının esnaf odaları temsilcileri ile değerlendirildiği asayiş toplantısı, Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.



Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Recep Gür ile esnaf odası başkanlarının hazır bulunduğu toplantıya ayrıca; Vali Yardımcısı Tamer Orhan, Belediye Başkan Yardımcısı Turan Candan, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Naim Çetinkaya ve Emniyet Müdürü Arif Pehlivan da katıldı.

ÖĞRENCİ SERVİS HİZMETLERİ ELE ALINDI

Ayrıca çocuklarımızın güvenli bir şekilde okullarına gidiş gelişlerini sağlamak amacıyla, Öğrenci Servis Hizmetleri ile ilgili uygulamaların değerlendirildiği toplantı, Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda yapıldı.