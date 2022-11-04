Beraberinde İl Sekreteri Hülya Kaşıkçı, İl ve Merkez İlçe yöneticileriyle birlikte Bağcılar Caddesi’nde faaliyet gösteren esnafları ziyaret eden Gelecek Partisi Merkez İlçe Başkanı Muhammed Taha Derin, girdiği bir kadayıfçılıkla uğraşan işyeri sahibine bir dokundu bin ah işitti.

Girdi maliyetlerinden yakınan işyeri sahibi, maliyetlerin her gün arttığını ve tel kadayıfın kilosunu 160 liraya satması gerekirken 30 liraya sattığını söyledi. Böyle giderse işyerini kapatmak zorunda kalacağını vurgulayan iş yeri sahibi, toptancıların kafalarına göre zam yaptığını öne sürdü.

Daha sonra bir terzi dükkanını ziyaret eden Gelecek Partili yöneticilere terzi esnafı ise doğalgaz, su ve elektrik faturalarından yakındı. Su faturasından bile 40 liraya yakın vergi alındığını vurgulayan esnaf, alınan bu vergilerin artık can sıkmaya başladığını kaydetti.

Ardından çiğköfteci esnafını ziyaret eden heyete veryansın eden esnaf, vatandaşların alım gücünün zayıfladığı için satışların çok düştüğünü, ailelerin çocuklarına yedirdiğini ancak kendilerinin yemediğini vurguladı.

Sadece günü kurtarmaya çalıştıklarını ifade eden çiğköfteci esnafı, kutu ve sos fiyatlarının çigköfte fiyatını geçtiğini, 40-50 kw elektrik kullandığını, önceden 750 lira gelen faturanın şimdi ise 3.000 bin lira geldiğinden yakındı.

Ziyaret ettikleri ayakkabıcı esnafı da, dükkanı bir haftadır siftahsız kapattığını, iş yerinin ışıklarını yakmaya bile korktuklarını dile getirdi. Oğlunun üniversiteyi bitirdiğini ve hala iş bulamadığını aktaran esnaf, çocuklarının geleceğinden endişe duyduğunu belirtti.

Ziyaret sonunda açıklama yapan Gelecek Partisi Merkez İlçe Başkanı Muhammed Taha Derin ise, “Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin dediği gibi halkımız porsiyonlarını küçültmekle kalmamış almayı da bırakmış. Ancak halkımız sakın ümitsizliğe kapılmasın. Güzel günler yakın. Gelecek Partisi iktidarında halkımıza ve esnafımıza nefes aldıracağız” dedi. (Haber Merkezi)

