35. Ahilik Haftası Çorum Valiliği ve Belediye’nin katkısı ile Atatürk Anıtı’ndaki törenle başladı. ÇESOB Başkanı Recep Gür, Yılın Ahisi İbrahim Çelenk, ÇESOB Yönetim Kurulu Üyeleri, Esnaf Odası Başkanları ve çok sayıda esnafın katılımı ile Atatürk Anıtı’nda saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. ÇESOB Başkanı Gür, Atatürk Anıtı’na çelenk sundu.

Recep Gür ve beraberindeki esnaf temsilcilerinden oluşan heyet Ahilik Haftası kapsamında daha sonra Çorum Valiliği’ni ziyaret ederek Vali Çiftçi ile bir süre görüştü. Vali Mustafa Çiftçi esnaf sanatkarın Ahilik Haftası’nı kutlayarak hayırlı bol kazançlar temenni etti.

Ahilik Haftası kapsamında ayrıca Hürriyet Meydanı’nda açılış programı kutlamalara Cuma Namazı öncesi düzenlenecek Mevlid programı ve çeşitli camilerde ahi pilavı dağıtımı ile devam edilecek.

(Volkan SINAYUÇ)

