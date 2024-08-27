

Eşme köyünden doğasever Ayhan Ayçiçek, yağmurun ardından çıktığı köy gezisinde yapay gölette Kara Leylek ile karşılaştı. Gölete avlanmak için gelen Kara Leylek ile karşılaşan Ayhan Ayçiçek, bu durum karşısında oldukça şaşırdı. Telefonu ile leyleği kayda alan Ayçiçek, daha önceleri ise köylerine ördek ve karabatak gibi kuş türlerinin de geldiğini söyledi.

Ayhan Ayçiçek, “Köyümüzün ormanında eskiden küçük doğal göletler vardı. Göletlerimiz bilinen küresel ısınmadan dolayı yaklaşık 45 yıl önce kurumuştu. Tesadüf eseri buradaki kurumuş göl yerinin yanından 20 yıl önce yeni yayla yolu yapıldı. Yaklaşık 7 yıl öncede yakındaki bir dereden su getirilip yol kenarına bir pınar yapıldı. Pınarın suyu da dereye akıyordu. Ben bu suyu değerlendirip yönünü göle doğru çevirdim. Göletin içini temizleyip tekrar suyla dolmasını sağladım. Böylelikle eski doğal göletimiz tekrar suya kavuşup canlanmış oldu. Köyde birçok vatandaş kuşların uğrak yeri olan gölümüze yeniden ördeklerin karabataklarında geldiğini gördüklerini söylüyorlar. Eskiden de bu civarda kara leylek yuvası olduğunu söyleyen arkadaşlarda var. Nasıl olur bilmiyorum ama galiba buralarda suyu görünce yeniden dönüş oldu.

“BU KUŞLARIN KORUNMASINI İSTİYORUM”

Eskiden köyümüzde leylek yuvaları vardı şimdi onu canlandırabilmek için caminin çatısına tekrar leylek yuvası yaptık kuşlar burada görüldüğüne göre umut ediyorum yakında o yuvayı sahiplenecekler. Ben daha önce de bu kuşları havada görüntüledim. Şimdide göletin içinde Türkiye çapında nadir görülen kara leyleği görüntülendim. Çok mutluyum. Eşme köyünde susuzluğa, kuraklığa dikkat çekmek ve eski doğal göletlerimizi tekrar canlandırmak için yıllardır özveriyle çalışıyorum. Çünkü ben bir doğaseverim. Yaptığım çalışmalar Eşme'den Mektuplar adlı Facebook sayfamdan da takip edilebilir. Yıllardan beri köyümüzün çorak verimsiz yerlerine ormana uygun fidanlar ekip dikiyorum. Benim için ormandaki su çok önemli. Çünkü biz suyu bol bir köyde ormanlarda büyüdük. Zamanımızdaki kuraklık beni çok üzüyor. Ormanımız da eski canlılığını yitirdi. 5 sene önce öncülük yaparak başladığım işte şuan 3 adet eski göleti tekrar suyla buluşturduk. Bu göletler işte görüldüğü gibi hem doğadaki canlılara faydalılar hem de yeraltı sularını besliyorlar. Göletlerde nadir kuşlarında görülmesi ise ormanımızda çok güzel manzaralar oluşturuyor. Dilerim ki, köyümüzün mıntıkasında toplam sayısı sekizi bulan eski göletlerimizin uygun olanlarını da tekrar canlandırırız, inşallah eskisi gibi turnalar leylekler bölgemizde yeniden konaklamaya başlar, güzel köyümüzün adı doğasıyla duyulur.” dedi.