ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından nohut çeşitlerinin çeşit devri ve ıslahçı hakkı satışı; 2886-8213 sayılı Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 29 C maddesince açık ihale usulüyle gerçekleştirilecek.

İhaleler, 7 Mart 2023 tarihinde ilan metninde belirtilen saatlerde Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacak.

İhalelere yerli istekliler katılabilir.

Çiftçi Nohut Çeşidinin Tohumluk Üretim Hakkı Satış İhalesine ulaşmak için tıklayınız

Nihatbey Nohut Çeşidinin Tohumluk Üretim Hakkı Satış İhalesine ulaşmak için tıklayınız

